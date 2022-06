Pensioni luglio 2022: novità su pagamento, aumento e calcolo quattordicesima (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci sono diverse novità che riguardano il pagamento delle Pensioni a luglio 2022, con il cedolino che subirà un sostanzioso aumento rispetto al solito per molti pensionati. Questo per diversi motivi: insieme alle Pensioni di luglio sarà infatti accreditato anche il bonus da 200 euro stanziato dal Governo ed arriverà per gli aventi diritto anche la quattordicesima mensilità. Smentita invece dall’INPS la voce che parlava di possibilità di rimborso di un eventuale credito risultato dall’ultima dichiarazione dei redditi, il conguaglio in questo caso arriverà non prima di agosto. pagamento Pensioni luglio 2022: calendario e date per posta e banca Come abbiamo ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci sono diverseche riguardano ildelle, con il cedolino che subirà un sostanziosorispetto al solito per molti pensionati. Questo per diversi motivi: insieme alledisarà infatti accreditato anche il bonus da 200 euro stanziato dal Governo ed arriverà per gli aventi diritto anche lamensilità. Smentita invece dall’INPS la voce che parlava di possibilità di rimborso di un eventuale credito risultato dall’ultima dichiarazione dei redditi, il conguaglio in questo caso arriverà non prima di agosto.: calendario e date per posta e banca Come abbiamo ...

