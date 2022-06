No! In Australia non hanno vaccinato tramite le fantomatiche “scie chimiche” (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto sostenuto da diversi canali Telegram italiani, così come dalle condivisioni Facebook di alcuni screenshot, l’Australia avrebbe autorizzato la vaccinazione forzata della popolazione attraverso le fantomatiche scie chimiche. Si tratta della solita teoria del complotto che lega i “sciachimicari” con le aree No Vax. Per chi ha fretta Circola la teoria che vede l’Australia vaccinare forzatamente la popolazione attraverso l’uso delle fantomatiche scie chimiche. Le scie chimiche, citate nelle teorie del complotto, non esistono. La fonte della teoria del complotto parla di un vaccino che viene somministrato per via orale, non tramite aerosol. Era stata autorizzata la sperimentazione di ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto sostenuto da diversi canali Telegram italiani, così come dalle condivisioni Facebook di alcuni screenshot, l’avrebbe autorizzato la vaccinazione forzata della popolazione attraverso le. Si tratta della solita teoria del complotto che lega i “sciachimicari” con le aree No Vax. Per chi ha fretta Circola la teoria che vede l’vaccinare forzatamente la popolazione attraverso l’uso delle. Le, citate nelle teorie del complotto, non esistono. La fonte della teoria del complotto parla di un vaccino che viene somministrato per via orale, nonaerosol. Era stata autorizzata la sperimentazione di ...

Pubblicità

Gusto_Pacer : @spikedonline @redrumlisa No different in Australia .. - Bidiberio : @andreacantelmo8 In Cina un Orsini non esiste sicuro per chiedere a cosa serve l'espansione della Cina verso l'Aust… - katun79 : No il nucleare non serve ?? @AvvocatoAtomico - Edoardoleicorre : @greveezii Leclerc in Bahrain e Australia ha vinto meritando a prescindere dal ritiro di Max, Max a Barcellona e (forse) Baku no - paolocol1 : RT @Dagherrotipo1: @SimoPillon Lei fa surf ? Lo fa in australia ? Ha per caso saputo o letto di patetiche guerriglie ideologiche come la su… -