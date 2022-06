Milan, Scaroni senza freni: sul rinnovo di Maldini e sulla cessione di Leao! (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto durante la trasmissione ‘La politica nel pallone‘ in onda su Rai Gr Parlamento, di seguito le sue dichiarazioni: “Cambio di proprietà? Ha ritardato tante cose e creato delle complessità che prima non c’erano, ma tra Elliott e RedBird c’è sempre un ottimo clima”. “I rinnovi di Maldini e Massara? Non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un’intesa per far sì che questa coppia, tanto importante per farci raggiungere lo scudetto, continuerà con noi nei prossimi anni”. Maldini Milan Scaroni “Occasioni perse sul mercato? Non vedo decine di operazioni già concluse, sono soltanto decine di ipotesi. Noi siamo più riservati di altri e non ho l’impressione che stiamo perdendo dei colpi”. “Leao incedibile? Non parlo mai di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente del, Paolo, è intervenuto durante la trasmissione ‘La politica nel pallone‘ in onda su Rai Gr Parlamento, di seguito le sue dichiarazioni: “Cambio di proprietà? Ha ritardato tante cose e creato delle complessità che prima non c’erano, ma tra Elliott e RedBird c’è sempre un ottimo clima”. “I rinnovi die Massara? Non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un’intesa per far sì che questa coppia, tanto importante per farci raggiungere lo scudetto, continuerà con noi nei prossimi anni”.“Occasioni perse sul mercato? Non vedo decine di operazioni già concluse, sono soltanto decine di ipotesi. Noi siamo più riservati di altri e non ho l’impressione che stiamo perdendo dei colpi”. “Leao incedibile? Non parlo mai di ...

