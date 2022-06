Pubblicità

orizzontescuola : Maturità, vietato l’uso dello smartphone, possibile invece utilizzare le calcolatrici: ecco quelle ammesse -

Skuola.net

Posto che l'utilizzo della mascherina non è, ma semplicemente decade l'obbligo, il Ministero raccomanda di indossarla in tutte quelle situazioni non sia possibile mantenere la distanza di ......prova della. I candidati dovranno autenticarsi al momento di utilizzare il dispositivo e tutte le loro interazioni in rete dovranno essere tracciate e monitorate. È assolutamente... Maturità 2022, il ritorno degli scritti: cosa si può portare, cosa è vietato e il nodo mascherine