Linea allagata | treno evacuato Ma è solo un test - Cronaca - lanazione it

L'esercitazione lungo la tratta Empoli - Siena. Serviva a verificare le misure di sicurezza per i ...Nella notte fra sabato 18 e domenica 19 giugno. Soccorso e assistenza ai passeggeri di un treno bloccato inin un'area. Verificate le procedure per gli interventi di emergenza. Nessuna ripercussione per la circolazione dei treni Un'esercitazione per verificare in un contesto di emergenza l'... Linea allagata, treno evacuato. Ma è solo un test Un treno bloccato in una linea allagata dalle acque di un fiume in piena, i passeggeri costretti a scendere in piena notte per non rischiare di rimanere intrappolati. Uno scenario davvero apocalittico ...Firenze, 19 giugno 2022 - Si è svolta nella notte tra sabato e domenica sulla linea Empoli-Siena, fra le stazioni di Certaldo e Poggibonsi, un'esercitazione per verificare in un contesto di emergenza ...