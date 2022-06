L’amore maledetto di Amy Winehouse e il marito tossico (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 23 luglio del 2011 giunse la notizia della morte della giovane cantante Amy Winehouse. Una delle voci più belle di sempre ha smesso di esistere, divorata dalla bulimia, da alcol e droga e da relazioni tossiche che hanno solo reso più difficile la sua dura vita. Un’esistenza tormentata, difficile trovare un capro espiatorio a cui dare la colpa. Dall’infanzia Amy portava con sé ombre e ferite. Gli uomini sbagliati, le sue fragilità, i paparazzi estenuanti, l’etichetta discografica che da lei voleva solo profitti… Amy Winehouse aveva tutti gli astri contro e non è riuscita ad uscirne in tempo. A renderla poi più triste e fragile la storia tossica con Blake Fielder-Civil. Una relazione tossica scambiata per amore Amy aveva 22 anni ed iniziava a fare successo, Blake era un belloccio sciupafemmine. Era il 2005 quando i due si incontrarono in un locale e ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 23 luglio del 2011 giunse la notizia della morte della giovane cantante Amy. Una delle voci più belle di sempre ha smesso di esistere, divorata dalla bulimia, da alcol e droga e da relazioni tossiche che hanno solo reso più difficile la sua dura vita. Un’esistenza tormentata, difficile trovare un capro espiatorio a cui dare la colpa. Dall’infanzia Amy portava con sé ombre e ferite. Gli uomini sbagliati, le sue fragilità, i paparazzi estenuanti, l’etichetta discografica che da lei voleva solo profitti… Amyaveva tutti gli astri contro e non è riuscita ad uscirne in tempo. A renderla poi più triste e fragile la storia tossica con Blake Fielder-Civil. Una relazione tossica scambiata per amore Amy aveva 22 anni ed iniziava a fare successo, Blake era un belloccio sciupafemmine. Era il 2005 quando i due si incontrarono in un locale e ...

