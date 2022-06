Lagarde: "Grosso errore dubitare di determinazione Bce su spread" (Di lunedì 20 giugno 2022) Sul nuovo strumento anti frammentazione della Bce "i lavori sono in corso. Ma se i rischi lo richiedono la frammentazione sarà affrontata con strumenti appropriati e una flessibilità adeguata. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Sul nuovo strumento anti frammentazione della Bce "i lavori sono in corso. Ma se i rischi lo richiedono la frammentazione sarà affrontata con strumenti appropriati e una flessibilità adeguata. La ...

Pubblicità

infoiteconomia : Le Borse di oggi, 20 giugno. Lagarde ai mercati: 'Chi dubita della nostra determinazione si sbaglia di grosso… - infoiteconomia : La BCE ha un grosso problema di nome Lagarde e lo ha riconosciuto ufficialmente - RenzoCianchetti : RT @FuddausS: Secondo grosso errore della Lagarde che è costato miliardi agli stati e alle borse, pensate che si dimetterà? Macché è manco… - FuddausS : Secondo grosso errore della Lagarde che è costato miliardi agli stati e alle borse, pensate che si dimetterà? Macch… - DrV_2022 : @marcocappato Amato è come la Lagarde, quando non si sa a chi dare la colpa, si spara un nome grosso a caso, come a dire 'fa tutto lui'. -