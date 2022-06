Isola Party semifinale bomba con Vladimir Luxuria e Nicola Savino (Di lunedì 20 giugno 2022) Eccoci arrivati alla penultima puntata dell’Isola Party, realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio71 Italia. In occasione della semifinale dell’Isola dei Famosi 2022, arrivano a commentare con Ignazio Moser e Valentina Barbieri, i due opinionisti di questa sedicesima edizione del reality Mediaset: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Si preannuncia una serata scoppiettante, ma scopriamo chi altri c’è nel talk show only on demand. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 2022 Isola Party semifinale: tutti gli ospiti del 20 Giugno 2022 Per questa semifinale, Ignazio Moser si troverà dietro le quinte del reality come inviato ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 giugno 2022) Eccoci arrivati alla penultima puntata dell’, realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio71 Italia. In occasione delladell’dei Famosi 2022, arrivano a commentare con Ignazio Moser e Valentina Barbieri, i due opinionisti di questa sedicesima edizione del reality Mediaset:. Si preannuncia una serata scoppiettante, ma scopriamo chi altri c’è nel talk show only on demand. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’dei Famosi 2022: tutti gli ospiti del 20 Giugno 2022 Per questa, Ignazio Moser si troverà dietro le quinte del reality come inviato ...

