“Ho fatto di tutto per essere desiderabile”: la confessione di Billie Eilish (Di lunedì 20 giugno 2022) È passato un anno da quando, nel 2021, Billie Eilish ha abbandonato i suoi vestiti larghi e i suoi capelli verdi per apparire sulla copertina di British Vogue con un look totalmente rivoluzionato: capelli biondo platino, un corsetto rosa e una nuova immagine che l’ha trasformata da ragazzina prodigio della musica ad una donna adulta. Un cambiamento radicale per la pop star, che oggi, appena ventenne, è tornata a parlare del difficile rapporto con il proprio corpo e la propria femminilità. In un’intervista a The Sunday Times, infatti, Billie Eilish ha raccontato di come oggi si senta molto distaccata da quell’immagine sensuale e decisamente più adulta che è comparsa sulla copertina di Vogue, e di come le persone siano sempre pronte a giudicare gli altri per il loro aspetto fisico. “Non importa ciò che fai, è sempre ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 giugno 2022) È passato un anno da quando, nel 2021,ha abbandonato i suoi vestiti larghi e i suoi capelli verdi per apparire sulla copertina di British Vogue con un look totalmente rivoluzionato: capelli biondo platino, un corsetto rosa e una nuova immagine che l’ha trasformata da ragazzina prodigio della musica ad una donna adulta. Un cambiamento radicale per la pop star, che oggi, appena ventenne, è tornata a parlare del difficile rapporto con il proprio corpo e la propria femminilità. In un’intervista a The Sunday Times, infatti,ha raccontato di come oggi si senta molto distaccata da quell’immagine sensuale e decisamente più adulta che è comparsa sulla copertina di Vogue, e di come le persone siano sempre pronte a giudicare gli altri per il loro aspetto fisico. “Non importa ciò che fai, è sempre ...

CarloCalenda : Abbiamo il 50% di astensione e i giovani fuggono dalla politica. Parliamo di politica come fosse un cocktail fatto… - romeoagresti : Il countdown sarà lungo. Ma la #Juventus, anche nelle ultime ore, sul fronte #Pogba ha ricevuto forti rassicurazion… - Azzurri : ?? #Mancini: “È un peccato chiudere così. Dispiace per il risultato, ma nel nostro gruppo è ancora tutto aperto. Que… - Anna20111511 : Che sta per avere un figlio da un' altra ma grazie alle bugie di tutti sta facendo passare lei per paranoica e pazz… - thepalecountess : @SofiaShoe Ci sono le indicazioni su chi ne ha diritto e i criteri eh, però ci sono delle cose che non mi sono chia… -