Guerre pentastellari

AGI - Non è arrivato il foglio d'espulsione per Di Maio, ma una condanna per le sue affermazioni degli ultimi giorni che discreditano - questa la tesi - il Movimento. Una sorta di 'scomunica', di sfiducia politica per sottolineare che il ministro degli Esteri non rappresenta le posizioni M5s al governo. Un primo passo, insomma, verso una separazione che ormai sembra una strada tracciata in quanto lo strappo è sempre più vicino. Conte ha schiererato il Consiglio nazionale per rilanciare la linea pentastellata sulla guerra in Ucraina rigettando le accuse arrivate dal responsabile degli Esteri di un Movimento lontano da posizioni atlantiste ed europeiste. Le distanze al momento non appaiono colmabili, si amplierà ancora di più il solco. I contiani ritengono che Di Maio stia cercando lo strappo e che usi il tema della risoluzione delle armi come un pretesto, nascondendo il vero nodo del ...

