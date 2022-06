(Di lunedì 20 giugno 2022) " È qualche giorno che leggo, stando zitta, una quantità di ca.... e cattiverie da urto di vomito.scioccata da quello che ho letto in generale, tra chi incolpa me, parte lesa, e chi pensa di ...

La violenza fisica non bastava. OraDedeve subire anche quella psicologica da parte di chi la accusa di essersela cercata. Nelle scorse settimane l'ex gieffina ha denunciato l'ex fidanzato per violenza domestica dopo il ...Defuriosa per l'intervista del padre Cristiano/ "Che schifo, falsità!" Parole, queste, cheDe Andrè non avrebbe particolarmente apprezzato, al punto da commentare, adirata: ... Francesca De André contro il padre Cristiano: "Io vittima di amori malati ai quali sono stata abituata"