Fattura elettronica forfettari: cosa cambia dal 1 luglio? (Di lunedì 20 giugno 2022) Importanti novità in arrivo anche i soggetti che adottano il regime “forfettario” obbligati, a partire del 1 luglio, ad emettere le fatture in modalità elettronica, in linea con quanto stabilito dal Decreto PNRR2 che estende l’obbligo di e-Fattura ai soggetti che fino ad oggi non facevano parte della platea degli interessati, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. e-Fattura, cosa cambia? Obbligo dunque anche per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio, per i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 giugno 2022) Importanti novità in arrivo anche i soggetti che adottano il regime “o” obbligati, a partire del 1, ad emettere le fatture in modalità, in linea con quanto stabilito dal Decreto PNRR2 che estende l’obbligo di e-ai soggetti che fino ad oggi non facevano parte della platea degli interessati, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. e-? Obbligo dunque anche per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio, per i contribuenti in regimeo (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA ...

Pubblicità

StudioColacicco : ????? FORFETTARI: dal 1° Luglio arriva l'obbligo di fattura elettronica. Ecco i 5 passaggi per prepararsi! ??Hai bis… - marcomarkiori : @tax_analysis @lin81301 @Lucagrossi66 @prevenzione @Stefano_Berti @lastknight @cribart @denardimax @RoccoRaffaele1… - tax_analysis : @marcomarkiori @lin81301 @Lucagrossi66 @prevenzione @Stefano_Berti @lastknight @cribart @denardimax @RoccoRaffaele1… - mafberla : RT @lucabattanta: @CottarelliCPI Sì dai sono 20 anni con la stessa solfa: intanto c’è la fattura elettronica e l’anagrafe dei conti. Com’è… - Taxbnb : Fattura elettronica obbligatoria? Non per tutti i forfettari A leggere alcuni articoli di società che producono sof… -