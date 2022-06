Ex on the Beach arriva su Mediaset Infinity (Di lunedì 20 giugno 2022) Ex on the Beach 1 Il cavallo di battaglia di MTV sta per approdare a Mediaset. Ex on the Beach, il “chiassoso” reality dei sentimenti, approda sulla piattaforma streaming di Cologno. Da mercoledì 22 giugno saranno disponibili i primi 4 episodi della prima annata condotta da Elettra Lamborghini e datata 2018 (l’avevamo intervistata alla vigilia). Si tratta di una novità per Mediaset Infinity che si apre così alla trasmissione di reality d’acquisizione. Ricordiamo che a inizio anno Paramount Global (allora ViacomCBS) e Mediaset hanno negoziato la cessione dei canali dtt 27, 49, 67 del gruppo americano e di alcuni diritti. Di Ex on the Beach Italia esistono 3 stagioni, la quarta, vi riveliamo, è attualmente in produzione. Tra gli “ex” della stagione 1 si segnala Yuri ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 giugno 2022) Ex on the1 Il cavallo di battaglia di MTV sta per approdare a. Ex on the, il “chiassoso” reality dei sentimenti, approda sulla piattaforma streaming di Cologno. Da mercoledì 22 giugno saranno disponibili i primi 4 episodi della prima annata condotta da Elettra Lamborghini e datata 2018 (l’avevamo intervistata alla vigilia). Si tratta di una novità perche si apre così alla trasmissione di reality d’acquisizione. Ricordiamo che a inizio anno Paramount Global (allora ViacomCBS) ehanno negoziato la cessione dei canali dtt 27, 49, 67 del gruppo americano e di alcuni diritti. Di Ex on theItalia esistono 3 stagioni, la quarta, vi riveliamo, è attualmente in produzione. Tra gli “ex” della stagione 1 si segnala Yuri ...

