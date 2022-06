Elena Del Pozzo non è stata uccisa nella casa della madre, Martina Patti (Di lunedì 20 giugno 2022) “Si può con certezza escludere che l’omicidio sia avvenuto a casa”: la Procura di Catania aggiunge un altro tassello alla ricostruzione dell’omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa a coltellate a Mascalucia (Catania) da sua madre, Martina Patti. Secondo gli inquirenti, le tracce di sangue rinvenute nell’abitazione della 23enne sarebbero quindi state portate da fuori, come emerso dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri del Ris. Prende corpo quindi la tesi che localizzerebbe l’omicidio nel campo in cui la piccola è stata poi ritrovata, dentro alcuni sacchi di plastica, il mattino dopo. La donna sarebbe rientrata in casa dopo aver ucciso sua figlia, come ha raccontato nei vari interrogatori, per lavare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) “Si può con certezza escludere che l’omicidio sia avvenuto a”: la Procura di Catania aggiunge un altro tassello alla ricostruzione dell’omicidio diDel, la bimba di 5 annia coltellate a Mascalucia (Catania) da sua. Secondo gli inquirenti, le tracce di sangue rinvenute nell’abitazione23enne sarebbero quindi state portate da fuori, come emerso dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri del Ris. Prende corpo quindi la tesi che localizzerebbe l’omicidio nel campo in cui la piccola èpoi ritrovata, dentro alcuni sacchi di plastica, il mattino dopo. La donna sarebbe rientrata indopo aver ucciso sua figlia, come ha raccontato nei vari interrogatori, per lavare ...

