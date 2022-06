Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Directa Plus, il grafene made in Italy ora ripulisce i pozzi petroliferi -

Corriere della Sera

"Abbiamo creato un brevetto - spiega al Giornale Fabio Albano, cto di, società italiana leader nella realizzazione di prodotti a base di grafene - per la creazione di batterie elettriche ...E che vede coinvolta anche l'Italia tramite, azienda di Como fondata dall'imprenditore Giulio Cesareo e impegnata nella produzione e nella fornitura su scala globale del grafene (... Grafene: dai capi sportivi hi-tech ai tappetini per la scrivania anti-Covid Dans notre nouveau Ligne Directe spécialement consacré à la capitale sénégalaise, ils nous racontent comment ils agissent pour leur ville et leur pays, avec leurs initiatives, qui en plus de ...La pénurie de main-d’œuvre touchant de nombreux secteurs du marché du travail québécois force les employeurs à revoir leurs méthodes de recrutement et les rend de plus en plus ouverts à l’embauche de ...