“C’è la conferma”. Elena Del Pozzo, il pm dopo la scoperta dei carabinieri: “Dove è stata uccisa” (Di lunedì 20 giugno 2022) Iniziano ad emergere i particolari dell’omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di Mascalucia (Catania) uccisa dalla mamma reo confessa Martina Patti. I primi sono emersi dai risultati dell’autopsia sul corpo della piccola: i colpi a piccola Elena Del Pozzo dalla mamma sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono stati più di undici. Uno solo è stato letale perché ha reciso i vasi dell’arteria succlavia. Ma la morte della bambina non è stata immediata. Al momento non è stata trovata l’arma del delitto: i carabinieri infatti non sono riusciti a ritrovare il coltello da cucina che Martina Patti avrebbe usato per colpire e uccidere sua figlia. A riferirlo ai magistrati è lei stessa, che poi dirà: “Non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Iniziano ad emergere i particolari dell’omicidio diDel, la bimba di Mascalucia (Catania)dalla mamma reo confessa Martina Patti. I primi sono emersi dai risultati dell’autopsia sul corpo della piccola: i colpi a piccolaDeldalla mamma sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono stati più di undici. Uno solo è stato letale perché ha reciso i vasi dell’arteria succlavia. Ma la morte della bambina non èimmediata. Al momento non ètrovata l’arma del delitto: iinfatti non sono riusciti a ritrovare il coltello da cucina che Martina Patti avrebbe usato per colpire e uccidere sua figlia. A riferirlo ai magistrati è lei stessa, che poi dirà: “Non ...

Pubblicità

Vx_B08 : @kenaitalia Ho già visto nello Spam,non c’è nulla. Comunque le ripeto che vorrei ricevere una mail di conferma ordi… - Giovann70868038 : @YourAlberta Commento Divino: perché ella non ha avuto una briciola di esaltazione? Addirittura come se non fosse a… - thevolleynews : Altra conferma in casa Avimecc: al centro c'è ancora Fabrizio Garofolo - - plwztalk : @prfwctnow blake è palese long hair harry, c’è pure la conferma a metà libro (poi capirai) - fracapone59 : RT @F_Carpano: Il terzo TMB che va a fuoco in 4 anni. Purtroppo un’ulteriore conferma che la politica deve muoversi unita per superare ques… -