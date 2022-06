(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - "È un'emozione grandissima tornare qua, ho rivisto tanti ragazzi che vedevo da bambini. È qualcosa di incredibile per me". Esordisce così Willy, che oggi è stato intervistato da Sky Sport dopo aver incontrato i bambini delle scuoledi Verbania al camp organizzato dal suo primo allenatore Rino Molle. L'esterno offensivo classe 2003, dopo aver esordito con la Nazionale, mercoledì dovrà sostenere l'dial Liceo e Professionale Sportivo Marco Pantani di Busto Arsizio: "L'diè statoma quello disarà altrettanto. Ora sono concentrato soprattutto su quello, cercherò di dare il massimo anche lì e spero di riuscire a superarlo. La scuola è un valore molto importante sia ...

Pubblicità

TV7Benevento : Calcio: Gnonto prepara la maturità, 'difficile quanto l'esame di Mancini' - - sportli26181512 : Gnonto: 'Il gol con la Nazionale ha cambiato tanto, ma resto lo stesso ragazzo di sempre': L'esterno d'attacco clas… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Gnonto: 'Il gol con la Nazionale ha cambiato tanto, ma resto lo stesso ragazzo di sempre' #SkySport #Gnonto - SkySport : Gnonto: 'Il gol con la Nazionale ha cambiato tanto, ma resto lo stesso ragazzo di sempre' #SkySport #Gnonto - SportdelSud : ???? #Gnonto, reduce dal debutto con la Nazionale di #Mancini e dal gol contro la #Germania nell’ultima partita, ha… -

... il dg dell'Inter ha toccato tutti i temi caldi, a partire dalla trattativa per Lukaku Notizie più confortanti arrivano su Lautaro Parole chiare su Skriniar Infine sull'ex nerazzurroandato in ......45 Lussemburgo - Far Oer 2 - 2 Visualizza UEFA Nations League- AMICHEVOLI 13:00 Corea del ...00 Genaro Alberto Olivieri - Matheus Pucinelli De Almeida Visualizza Wimbledon Leggi anchee ...Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha commentato le prime mosse di mercato delle big di Serie A. DI MARIA – “Se arriva il ...Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per parlare delle pieghe che sta prendendo il mercato estivo. La prima considerazione è su Pogba: ...