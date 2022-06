Bertotto: "Deulofeu è pronto per il Napoli'' (Di lunedì 20 giugno 2022) Bertotto: "Deulofeu è pronto per il Napoli, a Udine ha dimostrato di essere un grande calciatore" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Valerio Bertotto, ex capitano dell'Udinese ed allenatore. Queste le sue parole: "Deulofeu soffrirebbe il salto al Napoli? Non credo, ha avuto un passato nei top club e sa cosa serve. -afferma Bertotto - Le sue capacità e il suo talento sono proporzionate a quel livello. A Udine ha dimostrato di essere un grande calciatore, non dubito lo dimostrerebbe anche altrove. Spalletti-Napoli? Nell'arco di questa stagione, gli azzurri hanno giocato un grande calcio. È stato un piacere vedere il Napoli in campo e questo è stato un grande merito di ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 giugno 2022): "per il, a Udine ha dimostrato di essere un grande calciatore" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Valerio, ex capitano dell'Udinese ed allenatore. Queste le sue parole: "soffrirebbe il salto al? Non credo, ha avuto un passato nei top club e sa cosa serve. -afferma- Le sue capacità e il suo talento sono proporzionate a quel livello. A Udine ha dimostrato di essere un grande calciatore, non dubito lo dimostrerebbe anche altrove. Spalletti-? Nell'arco di questa stagione, gli azzurri hanno giocato un grande calcio. È stato un piacere vedere ilin campo e questo è stato un grande merito di ...

