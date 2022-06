Benevento-Genoa | contatti costanti | Paleari e non solo

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è un filo diretto che lega. Dopo gli affari dello scorso anno, sanniti e ligure sono tornati a parlare di mercato anche in questa stagione che li vedrà nuovamente avversari. Una routine inaugurata da Alberto, diventato a tutti gli effetti giallorossi dopo il riscatto esercitato dalla società di via Santa Colomba. Non ha concesso sconti il sodalizio ligure, che ha fatto muro sul possibile ritorno di Alessandro Vogliacco nel Sannio. Prima il ragazzo andrà valutato da Blessin, poi chi vorrà dovrà eventualmente soddisfare le richieste del Grifone cheun anno fa ne acquistava il cartellino dal Pordenone. All’ombra della Laterna è tornato anche Giacomo Caló, per il quale ilnon ha esercitato il diritto di ...

Pubblicità

Max_Mogavero : Da Paleari a Forte, passando per Masciangelo e Brignola: il #Benevento ha già versato oltre quattro milioni di euro… - tabellamercatob : -11 giorni al #Calciomercato Trattative calde #SerieB /2 Deluse #Playoffs Attaccanti #Pisa, piace il 2000 Beljo d… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Il Benevento punta Giuseppe Caso del Genoa - - pianetagenoa : Il Benevento punta Giuseppe Caso del Genoa - - psb_original : Calciomercato Benevento - Per l'attacco spunta Giuseppe Caso del Genoa #SerieB -

Pianetagenoa1893.net

... 23enne barese cresciuto nel vivaio biancorosso oggi di proprietà del. È reduce da una stagione in prestito al: oltre alle sue origini in grado di agire da difensore centrale e da ...ASCOLI - Cristian Bucchi (nuovo) BARI - Michele Mignani (confermato)- Fabio Caserta (...Gattuso (confermato) COSENZA - Davide Dionigi (nuovo) FROSINONE - Fabio Grosso (confermato)- ... Il Benevento punta Giuseppe Caso del Genoa - PianetaGenoa1893 Giuseppe Caso è stato uno dei protagonisti in assoluto della salvezza del Cosenza. L'attaccante dopo una stagione in prestito farà.GENOVA - Un altro nome per l'attacco del Genoa: Daniel Maderner. Ventisei anni, austriaco gioca in serie B belga nel Waasland-Beveren e ha un costo contenuto, circa un milione di euro. Nell'ultima sta ...