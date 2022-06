Allarme incidenti stradali: 38 morti nel fine settimana (Di lunedì 20 giugno 2022) 38! Si tratta dello spaventoso numero di morti che l'Italia ha dovuto contare nell'ultimo fine settimana, tra il venerdì 17 giugno e domenica 19 giugno. Il dato lo fornisce l'ASAPS - Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale di Forli - ed è un dato che spaventa. Anche perché ci si avvia verso un periodo dell'anno in cui si avrà un aumento del traffico sulle autostrade e con una circolazione che non avrà più le limitazioni che si registravano durante la pandemia. Ed è innegabile quanto, ad esempio, nel 2020 e 2021 nella diminuzione dei morti sulle strade abbiano influito le restrizioni, il coprifuoco, lo smart working, le forti limitazioni per il tempo libero. Tutte circostanze che hanno avuto come conseguenza una diminuzione della mobilità. Weekend terribile per numero di morti in ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 20 giugno 2022) 38! Si tratta dello spaventoso numero diche l'Italia ha dovuto contare nell'ultimo, tra il venerdì 17 giugno e domenica 19 giugno. Il dato lo fornisce l'ASAPS - Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale di Forli - ed è un dato che spaventa. Anche perché ci si avvia verso un periodo dell'anno in cui si avrà un aumento del traffico sulle autostrade e con una circolazione che non avrà più le limitazioni che si registravano durante la pandemia. Ed è innegabile quanto, ad esempio, nel 2020 e 2021 nella diminuzione deisulle strade abbiano influito le restrizioni, il coprifuoco, lo smart working, le forti limitazioni per il tempo libero. Tutte circostanze che hanno avuto come conseguenza una diminuzione della mobilità. Weekend terribile per numero diin ...

