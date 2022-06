Al Teatro Romano di Fiesole serata per i 100 anni di Margherita Hack con Ginevra di Marco & c. (Di lunedì 20 giugno 2022) Viene ripreso lo spettacolo di musica e parole che per quattro anni, dal 2009 al 2013, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori portarono sui palchi dei teatri italiani con la stessa Margherita Hack L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 giugno 2022) Viene ripreso lo spettacolo di musica e parole che per quattro, dal 2009 al 2013,Di, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori portarono sui palchi dei teatri italiani con la stessaL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Al Teatro Romano di Fiesole serata per i 100 anni di Margherita Hack con Ginevra di Marco & c. - gbmarchetto : Estate Teatrale Veronese su Montenapo Daily - StampToscana : Aiace di Sofocle al Teatro Romano Fiesole - StampToscana - treda10 : @WarrenBuffett The medieval Bell Tower 'Torre dei Lamberti', towering above the 'Piazza delle Erbe', 'Piazza dei Si… - LaCnews24 : Marina di Gioiosa Ionica, incontro al teatro romano per le giornate europee dell’archeologia -