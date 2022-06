Al Bano | visita e selfie a Benevento | “Quella volta che incontrai Padre Pio”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta sera a Pietrelcina sarà uno dei protagonisti di “Una Voce PerPio”, in mattinata intantoper Al, una delle voci storiche della musica italiana. Tanti i curiosi che lo hanno avvicinato all’ombra dell’Arco di Traiano, monumento che ha particolarmente colpito l’artista pugliese. “Questo monumento segnava la strada che conduceva a Brindisi, città che dista venti minuti dal luogo in cui sono nato. Mi emoziona pensare a quanta gente ha percorso in passato questo tragitto e alla storia che si ripete, che ritorna. Oggi tocca a me passare per l’Arco”. Da un’emozione all’altra, Al– dicevamo – questa sera sarà a Pietrelcina, terra di San Pio. “Ho avuto l’onore e il privilegio di essere ‘comunicato’ daPio. Mi ...

