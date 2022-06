Acqua Bene Comune, annullato il sit-in di protesta (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa dal comitato sannita Acqua Bene Comune: “Il Comitato sannita Acqua Bene Comune comunica che annulla il sit- in previsto per domani 21.06, a seguito del rinvio del Consiglio di Comunale sulla proroga della concessione a Gesesa spa “alla luce dell’invio di un secondo parere del Collegio dei revisori dei conti”. Il Comitato aspetta di conoscere le motivazioni che hanno portato i Revisori ad esprimere parere contrario alla delibera, ma è chiaro che il caos regna sovrano nell’amministrazione comunale e che i dubbi da noi espressi in merito alla legittimità di una proroga di un servizio pubblico del valore di milioni di euro, senza gara d’appalto, sono più che fondati”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutovento – Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa dal comitato sannita: “Il Comitato sannitacomunica che annulla il sit- in previsto per domani 21.06, a seguito del rinvio del Consiglio di Comunale sulla proroga della concessione a Gesesa spa “alla luce dell’invio di un secondo parere del Collegio dei revisori dei conti”. Il Comitato aspetta di conoscere le motivazioni che hanno portato i Revisori ad esprimere parere contrario alla delibera, ma è chiaro che il caos regna sovrano nell’amministrazione comunale e che i dubbi da noi espressi in merito alla legittimità di una proroga di un servizio pubblico del valore di milioni di euro, senza gara d’appalto, sono più che fondati”. L'articolo ...

