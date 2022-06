Pubblicità

PARIGI (FRANCIA) - A quattro giorni dal suo 50esimo compleanno Zinedine(nato il 23 giugno del 1972) si è raccontato in un'intervista ai connazionali di 'Telefoot'. ...la famigerata...In occasione del suo 50° compleanno, Zinedineha concesso un'intervista a TeleFoot , toccando vari argomenti tra cui la finale dei Mondiali 2006. Sullarifilata a Materazzi , Zizou ha detto: ' Non ne vado orgoglioso , l'ho già ... Zidane e la testata a Materazzi: “Non ne vado orgoglioso ma non posso cambiare passato” A pochi giorni da un compleanno speciale l'ex centrocampista francese si 'confessa', ricordando la finale dei Mondiali persa contro l'Italia nel 2006: "Il cucchiaio a Buffon Dovevo inventarmi qualcos ...Intervistato da TeleFoot, Zinedine Zidane è tornato a parlare della testata a Materazzi nella finale del Mondiale 2006 tra Italia e Francia. Le sue dichiarazioni. TESTATA A MATERAZZI – «Non sono ...