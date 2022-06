Uomini e Donne: già al capolinea la storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone? (Di domenica 19 giugno 2022) Tra le nuove coppie nate a Uomini e Donne, sta facendo discutere quella formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Fin dalle prime settimane dalla scelta in studio, i due ragazzi sono spesso finiti al centro delle discussioni. Negli ultimi giorni, inoltre, sta facendo discutere l’assenza di Matteo al compleanno della fidanzata, che avverrà tra pochi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tra le nuove coppie nate a, sta facendo discutere quella formata da. Fin dalle prime settimane dalla scelta in studio, i due ragazzi sono spesso finiti al centro delle discussioni. Negli ultimi giorni, inoltre, sta facendo discutere l’assenza dial compleanno della fidanzata, che avverrà tra pochi L'articolo

Pubblicità

EnricoLetta : I 13 sindaci di città capoluogo eletti al primo turno sono tutti uomini. A conferma dell’anomalia della politica it… - Mov5Stelle : Siamo di fronte a un'emergenza drammatica con 2,3 miliardi di donne e uomini che affrontano i problemi legati alla… - pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - claudio10599192 : @LyndonLXXVIII @repubblica Le donne in gamba cercano uomini in gamba: non certo energumeri che pensano ancora di co… - ElenaOrsi76 : RT @turons89: Forse non lo sapete ma anche noi donne agli uomini guardiamo il culo. Sappiatelo ?? -