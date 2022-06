Un uomo è stato sbranato e ucciso da due pitbull a Cerignola (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Un cittadino sloveno di 66 anni è morto questa mattina a Cerignola, nel Foggiano, per le ferite riportate dopo essere stato aggredito da due cani pitbull. Il fatto è avvenuto in un casolare di campagna, al quale i due animali facevano da guardia. Ferito nell'aggressione anche il proprietario dei cani, un polacco di 59 anni, che ha fatto il tentativo di bloccarli quando li ha visti attaccare. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Leggi su agi (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Un cittadino sloveno di 66 anni è morto questa mattina a, nel Foggiano, per le ferite riportate dopo essereaggredito da due cani. Il fatto è avvenuto in un casolare di campagna, al quale i due animali facevano da guardia. Ferito nell'aggressione anche il proprietario dei cani, un polacco di 59 anni, che ha fatto il tentativo di bloccarli quando li ha visti attaccare. L'trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.

