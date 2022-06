Softball, Serie A1 2022: pareggio tra Caronno e Thunders nella doppia sfida domenicale (Di domenica 19 giugno 2022) Finisce la prima parte di stagione per quanto riguarda il Softball di Serie A1, pronto a lasciare spazio alla nazionale italiana e ai suoi numerosi impegni che si dipaneranno da qui a una larga fetta dell’estate. Rheavendors Caronno e Metalco Thunders Castellana pareggiano nella Serie domenicale della prima di ritorno. In gara-1 Caronno parte bene con una volata di sacrificio di Marocchino, ma arriva nel terzo inning il pari delle Thunders grazie al doppio di Casetta. Poco dopo, nel quarto, triplo di Fabbian che vale il 2-1 Castellana, pareggiato nel quinto da una Sheldon implacabile (valida, rubata, Oddonini le consegna il punto). nella parte bassa del quinto, però, arrivano i due decisivi punti delle Rheavendors: ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Finisce la prima parte di stagione per quanto riguarda ildiA1, pronto a lasciare spazio alla nazionale italiana e ai suoi numerosi impegni che si dipaneranno da qui a una larga fetta dell’estate. Rheavendorse MetalcoCastellana pareggianodella prima di ritorno. In gara-1parte bene con una volata di sacrificio di Marocchino, ma arriva nel terzo inning il pari dellegrazie al doppio di Casetta. Poco dopo, nel quarto, triplo di Fabbian che vale il 2-1 Castellana, pareggiato nel quinto da una Sheldon implacabile (valida, rubata, Oddonini le consegna il punto).parte bassa del quinto, però, arrivano i due decisivi punti delle Rheavendors: ...

