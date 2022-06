Patuanelli sul Pnrr: “Difficile per le imprese programmare investimenti” (Di domenica 19 giugno 2022) GAETA – Patuanelli interviene sul Pnrr: “E’ evidente che dopo i dati positivi per l’economia 2021 la guerra è subentrata introducendo difficoltà logistiche e d’approvvigionamento che hanno creato un clima di incertezza, le conseguenze gettano le imprese in una totale incertezza per il futuro”. Così il ministro alle politiche agricole, durante il Blue Forum Italia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Patuanelli promuove la Dop economy: “È fondamentale per il made in Italy” Contenere gli aumenti delle materie prime alimentari e contrastare fenomeni speculativi, question time con Patuanelli Patuanelli denuncia la speculazione sul caro carburanti: “Non c’è carenza di prodotto” ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 19 giugno 2022) GAETA –interviene sul: “E’ evidente che dopo i dati positivi per l’economia 2021 la guerra è subentrata introducendo difficoltà logistiche e d’approvvigionamento che hanno creato un clima di incertezza, le conseguenze gettano lein una totale incertezza per il futuro”. Così il ministro alle politiche agricole, durante il Blue Forum Italia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::promuove la Dop economy: “È fondamentale per il made in Italy” Contenere gli aumenti delle materie prime alimentari e contrastare fenomeni speculativi, question time condenuncia la speculazione sul caro carburanti: “Non c’è carenza di prodotto” ...

