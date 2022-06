Nuoto | Martinenghi vince l’oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest | «Ho realizzato il mio sogno | è un’emozione allucinante»

Leggi su open.online

(Di domenica 19 giugno 2022) Nicolòin cima al mondo in 58?26. Il 22enne di Varese è salito sul gradino più alto del podio dei 100, fissando anche il nuovo record italiano per specialità. Alle sue spalle, rispettivamente al secondo e terzo posto, l’olandese Kamminga (58?62) e lo statunitenseense Fink (58?65). Subito dopo aver concluso la gara,ha dichiarato: «Hoil mio, è, alla fine sono riuscito a mettere la mano davanti per la prima volta nella mia prima finale mondiale: è la mia prima medaglia in un Mondiale in vasca lunga. Più di così non potevo chiedere». Il nuotatore diventa così il primo italiano della storia arenella specialità. Prima di lui, aveva o ...