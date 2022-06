Non chiedere mai scusa per essere quello che sei (Di domenica 19 giugno 2022) Sin da bambine ci hanno insegnato a comportarci in un determinato modo per trovare il nostro posto nella società, per creare relazioni e rapporti di qualsiasi natura. E non potevamo certo sapere che quella preziosa lezione di vita si sarebbe trasformata poi in una gabbia fatta di stereotipi e luoghi comuni nei quali, volenti o non, siamo inciampate. Pur mantenendo la nostra imperfetta unicità, ci siamo ritrovate a doverci omologare. E non l’abbiamo sempre fatto per volontà, quanto piuttosto per sopravvivenza, rinunciando a volte alla parte più bella di noi, quella spontanea e autentica, quella unica. Quando non lo abbiamo fatto, invece, ci siamo sentite quasi in difetto nei confronti degli altri, di tutte quelle persone che si aspettavano da noi qualcosa, che pretendevano da noi un determinato atteggiamento. Ed è stato allora che, sbagliando, abbiamo chiesto scusa per ... Leggi su dilei (Di domenica 19 giugno 2022) Sin da bambine ci hanno insegnato a comportarci in un determinato modo per trovare il nostro posto nella società, per creare relazioni e rapporti di qualsiasi natura. E non potevamo certo sapere che quella preziosa lezione di vita si sarebbe trasformata poi in una gabbia fatta di stereotipi e luoghi comuni nei quali, volenti o non, siamo inciampate. Pur mantenendo la nostra imperfetta unicità, ci siamo ritrovate a doverci omologare. E non l’abbiamo sempre fatto per volontà, quanto piuttosto per sopravvivenza, rinunciando a volte alla parte più bella di noi, quella spontanea e autentica, quella unica. Quando non lo abbiamo fatto, invece, ci siamo sentite quasi in difetto nei confronti degli altri, di tutte quelle persone che si aspettavano da noi qualcosa, che pretendevano da noi un determinato atteggiamento. Ed è stato allora che, sbagliando, abbiamo chiestoper ...

