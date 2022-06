MotoGP, GP Germania 2022. Fabio Quartararo l’Intoccabile. Bagnaia cade ancora e il francese domina (Di domenica 19 giugno 2022) Come da previsioni, il Gran Premio di Germania si è disputato all’interno di un contesto infuocato, in quanto la gara si è tenuta sotto un Sole impietoso e su un asfalto rovente. Proprio le condizioni atmosferiche estreme hanno generato in tutti i piloti il dilemma relativo a quali mescole utilizzare. Alfine la stragrande maggioranza sceglie una coppia di dure, mentre Fabio Quartararo azzardala media al posteriore. Al via El Diablo ha uno spunto migliore rispetto a Bagnaia, ponendosi al comando. Situazione ideale per il transalpino, seguito come un ombra dall’italiano, la cui rincorsa però ha vita breve. All’inizio del quarto giro Pecco perde il posteriore della sua Ducati e finisce nella ghiaia. La gara del piemontese, letteralmente infuriato, termina per la quarta volta in stagione con una caduta. Così ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Come da previsioni, il Gran Premio disi è disputato all’interno di un contesto infuocato, in quanto la gara si è tenuta sotto un Sole impietoso e su un asfalto rovente. Proprio le condizioni atmosferiche estreme hanno generato in tutti i piloti il dilemma relativo a quali mescole utilizzare. Alfine la stragrande maggioranza sceglie una coppia di dure, mentreazzardala media al posteriore. Al via El Diablo ha uno spunto migliore rispetto a, ponendosi al comando. Situazione ideale per il transalpino, seguito come un ombra dall’italiano, la cui rincorsa però ha vita breve. All’inizio del quarto giro Pecco perde il posteriore della sua Ducati e finisce nella ghiaia. La gara del piemontese, letteralmente infuriato, termina per la quarta volta in stagione con una caduta. Così ...

