Monza, al via la campagna abbonamenti 2022/23: prezzi e dettagli (Di domenica 19 giugno 2022) Il Monza si prepara alla prima storica stagione in Serie A. Il club brianzolo, dal settembre 2018 guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, dopo la promozione nella massima serie, ha lanciati la campagna abbonamenti per il prossimo campionato. “L’AC Monza informa i propri tifosi che martedì 21/06/2022 aprirà la campagna abbonamenti per la stagione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 19 giugno 2022) Ilsi prepara alla prima storica stagione in Serie A. Il club brianzolo, dal settembre 2018 guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, dopo la promozione nella massima serie, ha lanciati laper il prossimo campionato. “L’ACinforma i propri tifosi che martedì 21/06/aprirà laper la stagione L'articolo

Pubblicità

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Monza, al via la campagna abbonamenti 2022/23: prezzi e dettagli: Il Monza si prepara alla prima st… - CalcioFinanza : Monza, al via la campagna abbonamenti 2022/23: prezzi e dettagli. Svelati anche i prezzi dei biglietti per le singo… - Maignangioia : @Giadsss_ Che il tifo Ferrari sia occasionale qua sopra è un fatto. Da Monza 2019 a oggi tutti parlano di F1, prima… - Giorno_Monza : Nuova scuola in via Cantù, l’opposizione non ci sta 'Ospiterà 15 classi invece che 22, e gli altri?' - __Naglfar : #Monza chiama #Ferrara, Ferrara chiama Monza - Seconda parte -Al ritmo di… -