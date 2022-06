Pubblicità

sportli26181512 : Milan, Colombo verso la conferma alla Spal: Lorenzo Colombo e un futuro ancora tutto da scrivere. L’attaccante clas… - chiaramilanista : @inter_truth @Kdc1987Kdc @vivperelmilan @DONStePIOLI @nicomastra2 @Kalulisme Ma tu la motivazione della sentenza ch… - elliott_il : @milan_corner @supersonico1986 Dove? Io la velina di Paolo che odia Gazidis e lo vuole fuori non lo ho letto onesta… - Milanista_Serio : RT @jasintimee: ???????? è ???????????? ???? ???????????????? ???? ?????????????? ?????????????? ?????? ???? ???????????? ?????????? ????????? {????????????} Il 30 Giugno si concluderà ufficialmente i… - jasintimee : ???????? è ???????????? ???? ???????????????? ???? ?????????????? ?????????????? ?????? ???? ???????????? ?????????? ????????? {????????????} Il 30 Giugno si concluderà ufficia… -

di Monicae Guido De Carolis Il Chelsea chiede 15 milioni, a 10 si chiude. Inzaghi aspetta il ... APPROFONDIMENTI Dybala e mamma Alicia: è lei la prima consigliera e lo spinge all'Inter Il...... difensore brasiliano dalle buone qualità e reduce da una buona stagione in Turchia, potrebbe essere ceduto, accettando le offerte al ribasso che sono pervenute a Casa. Mentree Gabbia, ...Blog Calciomercato.com: Per quelli della mia generazione, nati alla fine degli anni cinquanta, sarà stato facile agganciare questo titolo al famoso omino coi baffi, il ...Anche Colombo, Gabbia e Plizzari potrebbero andare in prestito nella prossima stagione, per giocare con più continuità ...