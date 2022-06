M5s, Di Maio risponde al fuoco dei vertici: «Mettono in difficoltà il governo in Ue, fatto gravissimo» (Di domenica 19 giugno 2022) Con una nota il ministro degli Esteri Luigi di Maio risponde in «via ufficiale» agli attacchi sempre più diretti che sta ricevendo in questi giorni dai vertiti del suo partito, il Movimento 5 Stelle, la cui unità si è progressivamente frantumata attorno a diversi temi, uno su tutti l’invio di armi all’Ucraina. In uno scenario globale complicato, scrive Di Maio, «i dirigenti della prima forza politica in Parlamento, invece di fare autocritica, decidono di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il Ministro degli Esteri e portare avanti posizioni che Mettono in difficoltà il governo in sede Ue», ha detto Di Maio, definendo quello dei leader del partito «un atteggiamento poco maturo». «È un fatto molto grave che tende a creare tensioni e instabilità ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Con una nota il ministro degli Esteri Luigi diin «via ufficiale» agli attacchi sempre più diretti che sta ricevendo in questi giorni dai vertiti del suo partito, il Movimento 5 Stelle, la cui unità si è progressivamente frantumata attorno a diversi temi, uno su tutti l’invio di armi all’Ucraina. In uno scenario globale complicato, scrive Di, «i dirigenti della prima forza politica in Parlamento, invece di fare autocritica, decidono di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il Ministro degli Esteri e portare avanti posizioni cheinilin sede Ue», ha detto Di, definendo quello dei leader del partito «un atteggiamento poco maturo». «È unmolto grave che tende a creare tensioni e instabilità ...

borghi_claudio : Primo atto: 'il GRAN CONSIGLIO DEL GRILLISMO' di oggi con lo show conte di maio. Il M5S rischia di finire con 20 pa… - carlosibilia : “Chi non si trova bene con queste scelte rifletta attentamente sulla sua collocazione e trovi il modo per risolvere… - ItaliaViva : La maggioranza e il governo vanno avanti e senza scossoni. Conte e Di Maio se le danno di santa ragione per la lead… - Lellasilvi : RT @busettodavide: Sono settimane che si sa con certezza dell'uscita di Di Maio dal @Mov5Stelle. Nessuna sorpresa per l'accelerazione di qu… - ancarola1973 : RT @aldotorchiaro: #M5S precipata in una crisi interna senza sbocchi. Tra poco si riunisce il Consiglio nazionale su eventuale espulsione D… -