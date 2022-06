LIVE Scherma | Europei 2022 in DIRETTA | nessuno spadista azzurro accede agli ottavi Speranze riposte nella sciabola femminile

(Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Dopo i tanti podi accumulatirassegna potevamo attenderci qualcosa di più dai nostri spadisti,di loro. Riponiamo lenelletrici! 12.27 Due stoccate rapidissime dello svizzero condannano Santarelli all’eliminazione… Fuori tutti gli azzurri. 12-26 PAREGGIO SUL 13-13 TRA SANTARELLI E HEINZER! 12.26 ELIMINATO VISMARA:sconfitto 7-15 da Yannick Borel. 12.25 Anche Santarelli non è più pimpante come in avvio, deve recuperare un punto a Heinzer (11-12). 12.24 Parziale clamoroso di Borel, Vismara in enorme difficoltà (6-13). 12.23 Santarelli è in parità (8-8), Vismara sta perdendo contatto dal suo rivale… (5-11). 12.22 ...

