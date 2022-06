LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: Raffaele Marciello in pole, lontano l’equipaggio di Valentino Rossi. Alle 14.00 la gara-2 (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 10.05 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento Alle 14.00 per una gara-2 da non perdere. Non mancate! 10.03 Qualifica da dimenticare, invece, per Vervisch. Il teammate del ‘Dottore’ scatterà solamente in 14ma posizione, risultato deludente per il portacolori di Audi Sport che sarà nuovamente chiamato a rimontare. 10.00 La classifica della Q2: 1 89 PIT PRO 1 AKKODIS ASP Marciello, Raffaele Mercedes-AMG GT3 8 2:15.476 33.384 38.692 3:27.552 1:32.093 4 2 112 PIT PRO 2 JP Motorsport ABRIL, Vincent McLaren 720S GT3 11 0.567 0.567 1:26.969 41.633 47.623 2:56.225 1:32.660 3 3 66 FIN PRO 3 Attempto Racing MARSCHALL, Dennis Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.680 0.113 31.876 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA10.05 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento14.00 per una-2 da non perdere. Non mancate! 10.03 Qualifica da dimenticare, invece, per Vervisch. Il teammate del ‘Dottore’ scatterà solamente in 14ma posizione, risultato deludente per il portacolori di Audi Sport che sarà nuovamente chiamato a rimontare. 10.00 La classifica della Q2: 1 89 PIT PRO 1 AKKODIS ASPMercedes-AMG GT3 8 2:15.476 33.384 38.692 3:27.552 1:32.093 4 2 112 PIT PRO 2 JP Motorsport ABRIL, Vincent McLaren 720S GT3 11 0.567 0.567 1:26.969 41.633 47.623 2:56.225 1:32.660 3 3 66 FIN PRO 3 Attempto Racing MARSCHALL, Dennis Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.680 0.113 31.876 ...

Pubblicità

paoloigna1 : Un costo di perdite umane pesantissimo che si riverbera sulle popolazioni coinvolte #Ucraina #Russia dopo un'aggres… - Massi_Fantini84 : @FabioLuporini - HSkelsen : @Fastizio81 È indubbiamente tutto molto triste, insensato, deplorevole, but this is the World we live in. - MeScapin : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - candidoporzus : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… -