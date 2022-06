In Fipili brucia un' auto | momenti di paura e code - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

qn_lanazione : In Fipili brucia un'auto: momenti di paura e code -

FirenzeToday

L'auto andata a fuoco Disagi e code innel tardo pomeriggio di domenica, in un momento già congestionato per il rientro . Un'auto ha infatti improvvisamente preso fuoco. Gli occupanti del mezzo sono riusciti a scendere dopo che il ... Fi Pi Li, autotrasportatori in rivolta: “No al pedaggio per i camion, pronti a bloccare la superstrada” Empoli, 19 giugno 2022 - Disagi e code in Fipili nel tardo pomeriggio di domenica, in un momento già congestionato per il rientro. Un'auto ha infatti improvvisamente preso fuoco. Gli occupanti del ...