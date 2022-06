Gf Vip 7 | Morgan e Asia Argento opinionisti? La clamorosa indiscrezione

(Di domenica 19 giugno 2022) Chi saranno glidella settima edizione del Grande Fratello Vip? Diversi i nomi trapelati negli ultimi giorni, da Katia Ricciarelli, concorrente del Gf Vip 6 ad Amanda Lear. Quest’ultima di recente è stata poi accostata accanto a Cristiano Malgioglio, notizia presto smentita in quanto il cantautore sarà nuovamente in giura a Tale e Quale Show. Trasmissione che avrebbe dovuto avere nel cast la Ricciarelli, trattativa però al momento in fase di stallo. Chi affiancherà allora Alfonso Signorini? Secondo quanto riportato da Dagospia, i nomi dei probabilisarebbero a dir poco clamorosi:! Il conduttore sembrerebbe essere intenzionato a far sedere sulle due poltrone l’ex coppia più esplosiva del mondo dello spettacolo. Due artisti che non avrebbero nessun pelo sulla ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip 7, Morgan e Asia Argento opinionisti? La clamorosa indiscrezione È stato Dagospia a riportare il rumor - infoitcultura : Morgan e Asia Argento opinionisti al Grande Fratello Vip 7?/ L'indiscrezione bomba - zazoomblog : Opinionisti Grande Fratello Vip spuntano due nomi bomba: Asia Argento e Morgan nel cast? - #Opinionisti #Grande… - blogtivvu : Opinionisti Grande Fratello Vip, spuntano due nomi bomba: Asia Argento e Morgan nel cast? - salvatrash1 : questa notizia di morgan e asia argento opinionisti del gf vip deve essere vera io non posso illudermi -

GF, opinionisti . Secondo quanto ha riferito Dagospia sarebbero in lizza per affiancare Alfonso Signorini gli ex coniugi Asia Argento e. Un duo che sicuramente creerebbe dinamiche e ...... come opinionista, in coppia con Amanda Lear al Grande Fratelloche secondo voci di corridoio ... Tra gli opinionisti si fanno i nomi di Asia Argento e. TvBlog sostiene inoltre che anche ...È stato Dagospia a riportare il rumor. Asia Argento e Morgan potrebbero essere gli opinionisti della prossima edizione del GF ...Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal giornalista Ivan Rota a "Dagospia", Mediaset vorrebbe come opinionisti del "GF Vip" la coppia formata da Morgan e Asia Argento.