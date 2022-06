Futsal, Serie A, finale scudetto: la Feldi Eboli vince Gara 1 ai rigori contro Pesaro (Di domenica 19 giugno 2022) Una difesa solida, le parate di Dalcin. La Feldi sorprende l’Italservice Pesaro, vincendo Gara 1 della finale scudetto ai tiri di rigore e infiammando la Serie che mette in palio il 38esimo scudetto della storia del Futsal.... Leggi su europa.today (Di domenica 19 giugno 2022) Una difesa solida, le parate di Dalcin. Lasorprende l’Italservicendo1 dellaai tiri di rigore e infiammando lache mette in palio il 38esimodella storia del....

