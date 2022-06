Elena Del Pozzo, arriva l’autopsia: ”Più di 11 coltellate e sepolta quando era ancora viva” (Di domenica 19 giugno 2022) Gli ultimi dettagli emersi dalle indagini e dagli interrogatori sull’omicidio della piccola Elena Del Pozzo sono agghiaccianti, terribili: la madre avrebbe infierito sul suo piccolo corpo con più di undici coltellate, violentissime e dirette. Nonostante ciò, la piccolina non sarebbe morta sul colpo: mentre la madre Martina Patti spingeva sempre più a fondo il corpo della piccola dentro la buca, lei era ancora viva. I dettagli agghiaccianti dell’autopsia La madre aveva da poco scavato una buca dietro casa, nel campo abbandonato che affianca l’abitazione. Dopo le coltellate aveva infatti già deciso di seppellirla lì, per occultare il cadavere e far sparire ogni traccia. Ma è molto probabile che la piccola fosse ancora viva mentre lei era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022) Gli ultimi dettagli emersi dalle indagini e dagli interrogatori sull’omicidio della piccolaDelsono agghiaccianti, terribili: la madre avrebbe infierito sul suo piccolo corpo con più di undici, violentissime e dirette. Nonostante ciò, la piccolina non sarebbe morta sul colpo: mentre la madre Martina Patti spingeva sempre più a fondo il corpo della piccola dentro la buca, lei era. I dettagli agghiaccianti delLa madre aveva da poco scavato una buca dietro casa, nel campo abbandonato che affianca l’abitazione. Dopo leaveva infatti già deciso di seppellirla lì, per occultare il cadavere e far sparire ogni traccia. Ma è molto probabile che la piccola fossementre lei era ...

