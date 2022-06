Djed Spence al Tottenham – L’ultimo (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 22:16:56 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 18 giugno 2022 21:16Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2022 22:45 Sabato è stata fornita una nuova visione degli sforzi del Tottenham Hotspur per aggiungere ulteriore a quella che si è rivelata un’apertura del tutto fruttuosa alla finestra di mercato estiva del club. Il giocatore a fuoco questa sera? La star del Middlesbrough Djed Spence. Le speculazioni sul futuro del difensore Spence sono state ovviamente dilaganti nel corso delle ultime due settimane. Ciò arriva con il 21enne, fresco di carriera, che aiuta il Nottingham Forest a tornare nella massima serie del calcio inglese grazie ai playoff del campionato, suscitando l’interesse di tutta una serie di ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 22:16:56 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 18 giugno 2022 21:16Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2022 22:45 Sabato è stata fornita una nuova visione degli sforzi delHotspur per aggiungere ulteriore a quella che si è rivelata un’apertura del tutto fruttuosa alla finestra di mercato estiva del club. Il giocatore a fuoco questa sera? La star del Middlesbrough. Le speculazioni sul futuro del difensoresono state ovviamente dilaganti nel corso delle ultime due settimane. Ciò arriva con il 21enne, fresco di carriera, che aiuta il Nottingham Forest a tornare nella massima serie del calcio inglese grazie ai playoff del campionato, suscitando l’interesse di tutta una serie di ...

