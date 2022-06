Cisgiordania: Ramallah, concerto Lgbt annullato per proteste (Di domenica 19 giugno 2022) Un concerto della comunità Lgbt palestinese che doveva tenersi venerdì in un circolo culturale di Ramallah (Cisgiordania) è stato annullato all'utimo momento in seguito alle contestazioni di un gruppo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Undella comunitàpalestinese che doveva tenersi venerdì in un circolo culturale di) è statoall'utimo momento in seguito alle contestazioni di un gruppo ...

Pubblicità

angela_massi : RT @dvaldi1: 18 giugno 2005 Il viaggio del segretario di Stato USA, Condoleeza Rice, a #Gerusalemme e #Ramallah si conclude con un nulla di… - dvaldi1 : 18 giugno 2005 Il viaggio del segretario di Stato USA, Condoleeza Rice, a #Gerusalemme e #Ramallah si conclude con… - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Il presidente del Consiglio, Mario #Draghi, è atteso oggi pomeriggio a Tel Aviv per dare il via alla visita di due g… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????Il presidente del Consiglio, Mario #Draghi, è atteso oggi pomeriggio a Tel Aviv per dare il via alla visita di due g… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Il presidente del Consiglio, Mario #Draghi, è atteso oggi pomeriggio a Tel Aviv per dare il via alla visita di due g… -