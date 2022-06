Can Yaman | il messaggio di affetto per il suo pubblico | “Non mi abituerò mai…”

(Di domenica 19 giugno 2022) Can, undiper il suo: ecco le parole dell’attore e modello condivise sui social L’attore e modello turco Cansta girando il mondo. L’amato Can sta lavorando ogni giorno su nuove iniziative. Progetto dopo progetto, ogni tanto sui social lancia qualche piccola anticipazione lasciando col fiato sospeso i propri fan. E’ sempre più amato e seguito, e i suoi milioni di follower non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo ad autunno con l’uscita della fiction su Canale 5 “Viola come il mare”. L’attore dopo aver terminato le riprese della fiction è super impegnato con nuove avventure, dall’ambito solidale con la sua associazione “Canfor Children” al nuovo spot come testimonial della Mercedes-Benz. Leggi anche –> blind e roger una ...

Pubblicità

VanityFairIt : Ecco tutte le celebrity alla Fashion Week... - 44Gringa : RT @VanityFairIt: Ecco tutte le celebrity alla Fashion Week... - Pamela45418688 : RT @VanityFairIt: Ecco tutte le celebrity alla Fashion Week... - zinelli_daniela : RT @Hola460883121: @Gemma_OnlyCY Buongiorno Gema???? I ?? Can Yaman #CanYaman #SembraStranoAncheAMe #CanYamanMania #CanYamanForChildren - JessiMD28 : RT @VanityFairIt: Ecco tutte le celebrity alla Fashion Week... -

ComingSoon.it

Conosciamo meglio Cavalli , il quale ha fatto sì che la Leotta dimenticasse! Giacomo Cavalli: Ecco chi è la nuova fiamma di Diletta Leotta Giacomo Cavalli nasce a Brescia, in Lombardia, nel 1993, ed ha quindi 29 anni . Figlio del famoso velista Beppe Cavalli , come ...Una parata di celebrità nostrane e non anche da Dolce & Gabbana , dove in primissima fila sedeva, accompagnato da Michele Morrone , e dai cestisti Corey Kispert, Josh Richardson e non solo. Can Yaman e Kabir Bedi insieme nel nuovo Sandokan ''Se mi dessero un buon personaggio…'' Can Yaman, un messaggio di affetto per il suo pubblico: ecco le parole dell'attore e modello condivise sui social ...Conosciamo meglio Cavalli, il quale ha fatto sì che la Leotta dimenticasse Can Yaman! Giacomo Cavalli: Ecco chi è la nuova fiamma di Diletta Leotta Giacomo Cavalli nasce a Brescia, in Lombardia, nel 1 ...