Botman Milan, l’olandese insiste: ecco il suo desiderio. Newcastle avvisato (Di domenica 19 giugno 2022) Sven Botman ha scelto il Milan e non ha nessuna intenzione di cambiare idea. Newcastle avvisato dalla volontà dell’olandese Sven Botman ha scelto il Milan. Come riportato dal Daily Mirror l’olandese è orientato a trasferirsi in Italia, nonostante la corte serrata del Newcastle nei suoi confronti. Gli inglesi si sono quasi arresi e stanno cominciando a cambiare i propri obiettivi: primo nome sulla lista delle alternative è quello di Bailly. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Svenha scelto ile non ha nessuna intenzione di cambiare idea.dalla volontà delSvenha scelto il. Come riportato dal Daily Mirrorè orientato a trasferirsi in Italia, nonostante la corte serrata delnei suoi confronti. Gli inglesi si sono quasi arresi e stanno cominciando a cambiare i propri obiettivi: primo nome sulla lista delle alternative è quello di Bailly. L'articolo proviene da Calcio News 24.

