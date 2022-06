Borgo san Lorenzo: ritrovata sana e salva la donna dispersa, trasportata dai vigili del fuoco in ospedale per controlli (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo i controlli e le verifiche effettuate con un drone in dotazione dei vigili del fuoco, è stata individuata la donna dispersa da sabato nelle montagne del Mugello L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo ie le verifiche effettuate con un drone in dotazione deidel, è stata individuata lada sabato nelle montagne del Mugello L'articolo proviene da Firenze Post.

