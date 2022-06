Val Brembana e Val Imagna, l’impegno per salvaguardare manufatti e tecnica costruttiva in pietra a secco (Di sabato 18 giugno 2022) Sono state presentate a Cà Berizzi, in Valle Imagna, le linee guida del progetto “P-ART Una pietra sopra l’altra”, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e della tecnica costruttiva in pietra a secco, patrimonio UNESCO. Il progetto, che ha come ente capofila il GAL Valle Brembana 2020 e che vede la cooperazione di GAL Valtellina Valle dei Sapori e GAL Quattro Parchi Lecco Brianza, si avvale del partner ITLA Italia APS, Sezione Italiana dell’Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato, che ha delineato l’offerta formativa e l’organizzazione dei corsi inerenti alla tecnica di costruzione in pietra a secco. Il focus della conferenza ha riguardato le azioni comuni del progetto e le azioni ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 giugno 2022) Sono state presentate a Cà Berizzi, in Valle, le linee guida del progetto “P-ART Unasopra l’altra”, volto alla tutela e alla salvaguardia deie dellain, patrimonio UNESCO. Il progetto, che ha come ente capofila il GAL Valle2020 e che vede la cooperazione di GAL Valtellina Valle dei Sapori e GAL Quattro Parchi Lecco Brianza, si avvale del partner ITLA Italia APS, Sezione Italiana dell’Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato, che ha delineato l’offerta formativa e l’organizzazione dei corsi inerenti alladi costruzione in. Il focus della conferenza ha riguardato le azioni comuni del progetto e le azioni ...

