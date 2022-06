Traffico Roma del 18-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in sul Raccordo Anulare Prenestina In entrambe le carreggiate poi sulla Prenestina troviamo code nelle due direzioni per un incidente tra Colle monfortani e il raccordo code nelle due direzioni anche sulla via Flaminia 3 a Corso di Francia & via dei Due Ponti residui rallentamenti anche sulla via Pontina verso Latina tra Spinaceto e Castel di Decima Intanto in centro fino alle 14 è in svolgimento una manifestazione in piazza del Popolo sono quindi in atto limitazioni della viabilità sulle strade adiacenti a Piazza altra manifestazione inizierà alle 14 e terminerà intorno alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli non si escludono quindi ripercussioni alin via Cesare Battisti soprattutto durante il deflusso dei ...