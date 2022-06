Selvaggia Lucarelli lascia il dubbio sul suo ritorno a Ballando con le stelle | fan in rivolta

Leggi su baritalianews

(Di sabato 18 giugno 2022) Secondo alcuni rumorspotrebbe non essere presente nella prossima edizione dicon le. Rumors sul quale la giornalista è intervenuta alimentando ancora più i dubbi. Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dicon leprevisto per il prossimo 8 ottobre. E nel frattempo la produzione sta lavorando per la realizzazione del nuovo cast. A tal proposito è possibile dire che nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente la voce di un presunto abbandono da parte di una delle più discusse giurate ovvero. Ma, sarà davvero così? Facciamo un po’ di chiarezza. Grande attesa per la nuova edizione dicon leLa nuova ...