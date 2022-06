Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: Caruana contro Nepomniachtchi, è già sfida ad alta tensione (Di sabato 18 giugno 2022) Poteva succedere qualsiasi cosa, ma nei fatti è accaduta l’unica che da pronostico in pochi pensavano: quest’oggi Fabiano Caruana e Ian Nepomniachtchi si affronteranno da leader dopo la prima giornata del Torneo dei Candidati 2022. A Madrid, dunque, ci sarà un lato davvero particolare visibile agli spettatori in loco e non. I leader, infatti, sono anche gli ultimi due sfidanti di Magnus Carlsen per il titolo mondiale, nonché, anzi, gli unici due che hanno potuto avere una chance iridata nel lotto dei partecipanti. Il contrasto di stili è di quelli importanti, e ci sono anche i ricordi del Torneo del 2020-2021 a far capolino nella mente dei due giocatori con le due patte nel 4° e 11° turno. Diverse le vittorie da cui i due sono giunti: per l’italoamericano una ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Poteva succedere qualsiasi cosa, ma nei fatti è accaduta l’unica che da pronostico in pochi pensavano: quest’oggi Fabianoe Iansi affronteranno da leader dopo la prima giornata deldei. A Madrid, dunque, ci sarà un lato davvero particolare visibile agli spettatori in loco e non. I leader, infatti, sono anche gli ultimi duenti di Magnus Carlsen per il titolo mondiale, nonché, anzi, gli unici due che hanno potuto avere una chance iridata nel lotto dei partecipanti. Il contrasto di stili è di quelli importanti, e ci sono anche i ricordi deldel 2020-2021 a far capolino nella mente dei due giocatori con le due patte nel 4° e 11° turno. Diverse le vittorie da cui i due sono giunti: per l’italoamericano una ...

