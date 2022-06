Salto con l’asta, Bruni da record: 4,71 a Barletta e primato italiano (Di sabato 18 giugno 2022) Roberta Bruni ha fatto registrare un nuovo record italiano nel Salto con l’asta, grazie alla misura di 4,71 raggiunta in quel di Barletta. Sensazionale risultato per l’atleta italiana nel contesto del meeting di atletica nostrano; l’esperta astista dei Carabinieri ha sgretolato il suo stesso primato precedente (4,70 nel 2021), nella circostanza del terzo tentativo sulla pedana pugliese. Progressi costanti di Bruni, tra le più rilevanti speranze azzurre in vista dei Mondiali di Eugene; aspettando il grande evento menzionato, la classe ’94 nativa di Roma ha mantenuto le aspettative e migliorato il suo rendimento nella categoria di riferimento. Dopo l’oro alle Universiadi 2019, Bruni è alla ricerca di grandi traguardi, nazionali e ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Robertaha fatto registrare un nuovonelcon, grazie alla misura di 4,71 raggiunta in quel di. Sensazionale risultato per l’atleta italiana nel contesto del meeting di atletica nostrano; l’esperta astista dei Carabinieri ha sgretolato il suo stessoprecedente (4,70 nel 2021), nella circostanza del terzo tentativo sulla pedana pugliese. Progressi costanti di, tra le più rilevanti speranze azzurre in vista dei Mondiali di Eugene; aspettando il grande evento menzionato, la classe ’94 nativa di Roma ha mantenuto le aspettative e migliorato il suo rendimento nella categoria di riferimento. Dopo l’oro alle Universiadi 2019,è alla ricerca di grandi traguardi, nazionali e ...

